رئيس القضاء يستقبل وزير خارجية تركيا.. مباحثات في القضايا القضائية والقانونية

وذكر بيان لمجلس القضاء، ان "أستقبل اليوم الاحد الموافق 2 / 11 / 2025، وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له".وأضاف البيان، انه "بحث الجانبان التعاون بين البلدين في عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة".