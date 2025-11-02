بيان رسمي بشان الحركة التجارية مع سوريا

وقالت الهيئة، في بيان تابعته ، أن "حركة التبادل التجاري مع عبر منفذ القائم الحدودي مستمرة بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط المعتمدة من قبل لضمان انسيابية الحركة التجارية وسلامة العبور".وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ تؤكد استئناف حركة المسافرين عبر المنفذ الحدودي بعد افتتاحه الرسمي بتاريخ 14 حزيران من العام الحالي، في ظل جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المنفذ؛ بهدف تخفيف العبء على المواطنين العراقيين في تنقلاتهم وتسهيل عودتهم ومغادرتهم للبلد، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل الأيدي العاملة وسائقي الشاحنات والحافلات".وختم البيان، إن "هذه الخطوة تاتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين وسوريا، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين".