المفوضية تحدد موعد تسلمها المدارس.. هل ستبدأ العطلة؟

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "مفوضية الانتخابات حالياً مستمرة بعملها في توزيع البطاقات البايومترية من خلال 1079 مركز تسجيل، حيث وزعت قرابة 2,500,000 بطاقة".وأضافت، أن "توزيع البطاقات مستمر حتى يوم الاقتراع، إذ يستطيع الناخب الذهاب إلى مركز التسجيل أو لاستلام بطاقته البايومترية لكي يستطيع الانتخاب".وتابع، أن "مفوضية الانتخابات من ضمن استعداداتها سلمت مكاتب المحافظات الانتخابية أوراق الاقتراع والمراكز الانتخابية الخاصة بيوم الاقتراع في 11 تشرين الثاني".ولفتت إلى، أن "استلامنا للمدارس سيبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 5/11 ولغاية الخميس الذي يليه الموافق 13/11 ؛ لغرض نصب الكاميرات، حيث سيتم نصب ثلاث كامرات في كل مركز اقتراع وكاميرتين في كل محطة وأيضاً تجهيزها بالمواد اللوجستية والفنية الخاصة بالعملية الانتخابية".وحتى الان لم تحدد مدة الانتخابات، الا ان المتوقع ان تكون عطلة طويلة تستمر لاكثر من يومين او أسبوع وفقا للتوقعات.ولمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على (7) سبعة ايام في السنة.