بالفيديو.. محفل انتخابي يتحول لمعركة بالكراسي بسبب نفاذ الطعام

وقال مصدر أمني لـ ، إن "الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم في إحدى القاعات بمنطقة شهد مشادات كلامية بين عدد من الحضور بعد نفاد وجبات الطعام، ليتطور الخلاف سريعاً إلى عراك بالأيدي وتبادل الضرب بالكراسي والأدوات الموجودة".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الوضع"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى سوء التنظيم والاكتظاظ الكبير وقلة الطعام".وأشار المصدر إلى أن "المرشح المنظم للمحفل غادر المكان بعد تفاقم ، في حين فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المتسببين في الشجار".