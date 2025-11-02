الصفحة الرئيسية
في بغداد.. اعتقال 10 سوريين بتهمة الترويج لجماعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بالفيديو.. محفل انتخابي يتحول لمعركة بالكراسي بسبب نفاذ الطعام
محليات
السومرية نيوز – محلي
تحول محفل انتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات المقبلة إلى ساحة شجار وفوضى بعد أن اندلعت مشاجرة بين الحاضرين بسبب نفاد الطعام المقدم أثناء الفعالية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وتدخل القوات الأمنية لفض النزاع.
2025-11-02 | 11:36
2025-11-02T11:36:42+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
بالفيديو.. محفل انتخابي يتحول لمعركة بالكراسي بسبب نفاذ الطعام
772 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تحول محفل انتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات المقبلة إلى ساحة شجار وفوضى بعد أن اندلعت مشاجرة بين الحاضرين بسبب نفاد الطعام المقدم أثناء الفعالية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وتدخل القوات الأمنية لفض النزاع.
وقال مصدر أمني لـ
السومرية نيوز
، إن "الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم في إحدى القاعات بمنطقة شهد مشادات كلامية بين عدد من الحضور بعد نفاد وجبات الطعام، ليتطور الخلاف سريعاً إلى عراك بالأيدي وتبادل الضرب بالكراسي والأدوات الموجودة".
وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الوضع"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى سوء التنظيم والاكتظاظ الكبير وقلة الطعام".
وأشار المصدر إلى أن "المرشح المنظم للمحفل غادر المكان بعد تفاقم
الفوضى
، في حين فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المتسببين في الشجار".
