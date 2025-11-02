الغاء قرار يخص 5 الاف موظف عراقي

وقال مصدر رفيع للوكالة الرسمية تابعته ، إنَّ " الدكتور وجّه، اليوم، بإلغاء قرار نقل خمسة آلاف موظف من ملاكات إلى وزارة العدل".وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية وثيقة منسوبة لوزارة ، تتضمّن نقل نحو خمسة آلاف موظف، غالبيتهم من اختصاصات التحليلات المرضية والصيدلة وفاحصي البصر، إلى وزارة العدل بقرار إجباري.