برلماني يخاطب وزير الخارجية: دجلة والفرات هي قضية اكون او لا اكون بالنسبة للعراق

وقال ، في منشور له على منصة "أكس": "وزير الخارجية ، تذكر ان 46 مليون عراقي يعتمدون عليك في المفاوضات العراقية - التركية لزيادة إطلاقات مياده والفرات وفقا للاتفاقيات الدولية".وأتم "مياه دجلة والفرات هي قضية اكون او لا اكون بالنسبة للعراق".