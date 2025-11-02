هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟

وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "الاتفاقية مع لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال ".وأضاف، أن "الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في ".وأشار إلى، أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنة مشتركة تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية"، مبيناً، أن "اللجنة ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة".