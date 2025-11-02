السامرائي يبحث احتياجات الضلوعية الخدمية والتنموية

بحث رئيس تحالف العزم ، الأحد، احتياجات قضاء الضلوعية الخدمية والتنموية.

وقال التحالف في بيان، "ضمن جولته الانتخابية في ، زار المهندس قضاء الضلوعية جنوبي المحافظة، يرافقه النائب الأول لمحافظ الأستاذ هاشم عزاوي، لدعم مرشَّح تحالف التفوق الأستاذ ، بحضور جمع من شيوخ ووجهاء وأبناء القضاء".

وجرى خلال اللقاء "التباحث حول احتياجات الضلوعية الخدمية والتنموية، ودعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم".

وعبّر الحاضرون عن "دعمهم الكامل لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته، وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء صلاح الدين وخدمة قضاياهم الوطنية في المرحلة المقبلة، حسب البيان.