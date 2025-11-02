تعليق جديد للتربية بشأن تعطيل المدارس خلال الانتخابات

أكدت ، الأحد، أنه لا يوجد قرار رسمي بشأن تعطيل المدارس استعداداً للانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيّد في بيان، "إلى الآن لا يوجد قرار رسمي بشأن تعطيل المدارس استعداداً للانتخابات، المؤكّد فقط ان الاربعاء القادم ستقوم الوزارة بتسليم المدارس التي ستكون مراكز انتخابيّة للفترة 5-13 من هذا الشهر". وأضاف "أما قرار التعطيل العام لكل المدارس فهو مرهون بما يُقرر ويصدر عن ".