السجن 10 سنوات بحق مدان روج لأفكار حزب البعث

أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان أقدم على الترويج لأفكار المحظور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان ، فإن المدان ضبط بحوزته منشورات تروج عن نشاطات المحظور في ، فيما صدرَ الحكم بحقهِ استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016.