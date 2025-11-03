مدير محطة وقود في نينوى بقبضة النزاهة بعد اختلاسه أكثر من 330 مليون دينار

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريق عمل من مديرية تحقيق ؛ انتقل إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في المحافظة، وتمكن بعد التحري والتدقيق من الكشف عن إقدام مدير المحطة على اختلاس أكثر من (٣٣٠,٨٢٤,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثين مليون دينار من مبالغ بيع المنتجات الخاصة بالمحطة للأشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الجاري، مبينة أن المتهم لم يقم بتسديد المبلغ لحسابات المنتجات النفطية - فرع نينوى، رغم مطالبتهم له بالتسديد لأكثر من مرة وبمذكرات رسمية".وتابعت إن "الفريق، بعد الاستماع لأقوال المتهم، واستحصال القرار القضائي، شرع في تفتيش منزل المتهم، حيث عثر داخل منزله على جزء من المبلغ المختلس، إضافة إلى أختام وسجلات ومستندات إصدار وقود تخص المحطة، فضلا عن بطاقتي ماستر خاصة بالمتهم".ونوهت "بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهم والمضبوطات على قاضي بالنظر في قضايا النزاهة بنينوى؛ الذي قرر توقيفه، استنادا إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".