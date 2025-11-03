الوقف السني يوجه بإقامة صلاة استسقاء السبت المقبل

وقال الوقف في بيان ورد لـ ، إنه "نظرًا لتأخر نزول الغيث وشحّ المياه في بلدنا العزيز، وجّه رئيس عامر شاكر الجنابي بإقامة صلاة استسقاء مركزية في جميع المحافظات".وأضاف الوقف، أن "الصلاة ستكون يوم السبت المقبل الموافق الـ8 من تشرين الثاني، في تمام الساعة الـ10 صباحاً بإذن الله تعالى".