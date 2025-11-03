النفط تعلن تخصيص قطع أراض سكنية للعاملين في التشكيلات النفطية في البصرة

وقال حيان عبد لغني خلال توزيع التخصيص لمدراء التشكيلات النفطية في ، إن "هذا الوظيفي يأتي تثمينا للجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل العاملين في التشكيلات النفطية، والتي كانت الركيزة الأساسية في إنجاز المشاريع الكبرى، وتطوير الصناعة النفطية والغازية في ".ووجه الوزير بـ"تخصيص قطع أراضٍ سكنية للعاملين في القطاع النفطي في ، تقديرًا لعطائهم وتفانيهم في العمل"، مشيرا "لقد حرصنا على أن يكون التخصيص عادلا وشفافا ومنصفا، يراعي الاستحقاق الوظيفي والأقدمية ، بما يضمن أن تصل الأراضي إلى مستحقيها من العاملين في التشكيلات النفطية".وبحسب البيان، جاءت التخصيصات بحسب التشكيلات النفطية وكالاتي: (٩٠٠٠ قطعة أرض لموظفي شركة ، و١٧٠٠ قطعة ارض للعاملين في شركة مصافي الجنوب، و٣٧٠٠ قطعة ارض لموظفي العراقية، و١٨٠٠ قطعة ارض لموظفي شركة ، و٦٠٠ قطعة ارض لموظفي شركة المشاريع النفطية، و ٤٠٠ قطعة ارض لموظفي شركة خطوط الأنابيب، و٢٧٥ قطعة ارض لموظفي ، و١٠٠ قطعة ارض لموظفي شركة تعبئة وخدمات الغاز، و١٢٠ قطعة ارض لموظفي المنتجات النفطية، و٢٨٥ قطعة ارض لموظفي النفطي في البصرة)".