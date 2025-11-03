مصرف حكومي يؤكد استمرار تحديث بيانات الموظفين دون تعطيل صرف الرواتب

وذكر بيان للمصرف، أن "الهدف من التحديث هو تدقيق البيانات وتسهيل المستقبلية"، داعياً الموظفين إلى "إجراء التحديث عبر التطبيق الرسمي أو مراجعة الفروع عند الحاجة".وأكد المصرف بحسب البيان، أن "صرف الرواتب لن يتوقف خلال الفترة الحالية"، مشيراً إلى أن "عملية تحديث بيانات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف مستمرة خلال السنة الحالية".