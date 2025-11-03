التعليم تطلق بوابة النقل لفئتين من الطلبة

وذكر بيان للوزارة، انه "يمكن للطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم النقل إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم شريطة أن لا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال إليه عن خمس درجات".وأضاف البيان، أن "تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه وضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية وكليتي الإمام (عليه السلام) وكلية الإمام الأعظم (رحمه الله) يكون إلكترونيا من خلال الجهة التي ينتسب اليها التدريسي عبر بوابة الدراسات (https://dirasat.mohesr.gov.iq) فيما يكون تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية ضمن ملاك مقر الوزارة والجامعات الأهلية وهيئة البحث العلمي من خلال مراجعة الوزارة مستصحبين معهم المستمسكات المطلوبة والواردة في البند (ح-6) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط وشروطه للسنة الدراسية 2026/2025. ويستمر التقديم إلى غاية يوم الاثنين الموافق 2025/11/10".