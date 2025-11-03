العراق.. اتفاق على إعادة تدوير الإعلانات الانتخابية وتحويلها إلى معروضات توعوية

وبحسب بيان للوزارة، ورد لـ ، فإن ذلك جاء "خلال زيارة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، ، إلى ولقائه مع الدائرة الانتخابية، حيث تم الاتفاق على البدء بتنفيذ هذه المبادرة فوراً بعد انتهاء الحملة الانتخابية، وبما يضمن الاستفادة القصوى من المواد القابلة لإعادة الاستخدام دعمًا للجهود الوطنية في الحفاظ على البيئة".وأكدت الوزارة أن "هذه المبادرة تمثل نموذجًا تطبيقيًا رائدًا في إعادة التدوير واستثمار المواد المستخدمة بدلًا من تحويلها إلى مخلفات، داعية الكيانات السياسية إلى تأكيد موافقتها والمشاركة الفاعلة في إنجاح المشروع، بما يعزز ثقافة المسؤولية البيئية المجتمعية ويُسهم في رفع الوعي العام تجاه حماية البيئة".وسيتم الإعلان قريبًا عن الجهات السياسية التي ستتعاون مع الوزارة في دعم ونشر الإعلانات البيئية ضمن هذا ، بهدف تحقيق أعلى مردود توعوي وخدمي للمجتمع، وفق البيان.