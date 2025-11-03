حريق يلتهم 3 أطفال بعد احتراق منزلهم في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني ضمن ناحية في قضاء النهروان، ما اسفر عن 3 أطفال جميعهم بنات باعمار (السنتين والـ4 سنوات والـ6 سنوات)".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت المكان وباشرت باخماد الحريق"، مشيرا الى ان "بعض الأطفال تعرضوا الى حروق والبعض الاخر نتيجة الاختناق".