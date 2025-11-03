لماذا يتعرض العراق لهزات أرضية؟

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "النشاط الزلزالي في والمناطق المجاورة ناتج عن عدة أسباب جيولوجية تتعلق بموقع العراق ضمن البنية التكتونية النشطة لمنطقة الشرق الأوسط".وأضاف "نبين هنا شرحًا مفصلًا لأهم أسباب النشاط الزلزالي:-موقع العراق على حدود الصفيحة العربيةالعراق يقع في الجزء الشمالي الشرقي من الصفيحة العربية، التي تتحرك باتجاه بمعدل يقارب (2–3 سم سنويًا).وهذه الصفيحة تصطدم بـ الصفيحة الأوراسية (الإيرانية–الأناضولية)، مما يؤدي إلى نشوء إجهادات تكتونية تتسبب بحدوث الزلازل.-منطقة الاصطدام العربي – الأوراسي (الحزام الزلزالي النشط)، ويمتد هذا الحزام من في وشمال شرق العراق حتى وتركيا.ونتيجة ضغط الصفيحة العربية نحو الشمال، تتكون فوالق (كسور) عميقة في القشرة الأرضية.وهذه الفوالق تُعد مصدرًا رئيسيًا للهزات الأرضية المتوسطة إلى القوية.-وجود فوالق نشطة في شمال وشرق العراق من أبرزها:فالق زاغروس الرئيسي (Main Zagros Fault)فالق –فالق – مندلي – بدرةفالقوهذه الفوالق تتسبب في الزلازل التي يشعر بها سكان مناطق مثل ، السليمانية، ، وأربيل.-الامتدادات الزلزالية من الجوار الإقليمي إيران وتركيا من أكثر الدول نشاطًا زلزاليًا في المنطقة.والموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل القوية فيهما تمتد أحيانًا إلى الأراضي العراقية، خاصة المناطق الشمالية والشرقية.- النشاط التكتوني الثانوي في وسط وجنوب العراقورغم أن وسط وجنوب العراق يعتبران منخفضي النشاط الزلزالي نسبيًا، إلا أن:بعض الفوالق القديمة مثل فالق وفالق أبو الجير ما زالت تُظهر حركات طفيفة اضافة الى فوالق محلية صغيرة تنشط بين فترة واخرىكما أن تراكم الترسيبات في والفرات قد يؤدي إلى نشاط زلزالي ضعيف محلي.