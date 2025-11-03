السوداني يفتتح مستشفى قوى الأمن الداخلي وسط بغداد

وقال في بيان، "افتتح رئيس ، مساء اليوم الاثنين، وسط العاصمة بسعة 126 سريراً".وبارك في كلمة له خلال حفل الافتتاح لوزارة الداخلية ومنتسبيها وعوائلهم، افتتاح هذا الصرح الطبي المميز، وأشاد بـ"دقة تنفيذ المستشفى وتجهيزه بمختلف أنواع الأجهزة الطبية الحديثة، والمستلزمات الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية، مثمناً الجهود التي أسهمت بإنجاز هذا الصرح الطبي المهم المتلكئ منذ عام 2009".وأكد أن "الحكومة ورثت (2582) مشروعاً متلكأ ومتوقفاً لعدة اسباب، وأنها التزمت بإنجاز هذا برغم كل التحديات، وعالجت الأخطاء والخلل بجهد كبير منها ومن المخلصين في والاستشاري والمحافظين، لتكمل الكثير من المشاريع المتلكئة وتقدمها بوصفها منجزاً لأبناء شعبنا".