السامرائي يبحث في صلاح الدين الاحتياجات الخدمية والتنموية

بحث رئيس تحالف العزم ، الاثنين، منطقة الناعمة في وبحث احتياجاتها الخدمية والتنموية.

وقال التحالف في بيان، "ضمن جولته الانتخابية في دعماً لمرشحي تحالف العزم، زار المهندس منطقة الناعمة، يرافقه النائب الأول لمحافظ الأستاذ هاشم عزاوي، إلى مضيف الشيخ إبراهيم صلفيج العياد الدغيشم، لدعم مرشّح تحالف العزم الأستاذ عدنان حرجان ، بحضور الشيخ نعمان الزيد ، والشيخ زيد عيادة الصديد وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة".

وجرى خلال اللقاء "التباحث حول احتياجات المنطقة الخدمية والتنموية، ودعم الحملة الانتخابية لتحالف العزم".

وعبّر الحاضرون عن "دعمهم الكامل لمشروع التحالف وبرنامجه وقيادته، وثقتهم بقدرته على تمثيل أبناء صلاح الدين وخدمة قضاياهم الوطنية في المرحلة المقبلة"، وفق البيان.