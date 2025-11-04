الصحة تغلق نحو 10600 معمل للأغذية ومحال في بغداد والمحافظات

وقال مدير دائرة العامة للصحيفة الرسمية، إنَّ "(148) فرقةً رقابيَّةً تابعةً للدائرة كثّفتْ نشاطها الميدانيَّ لمتابعة المنشآت ذات العلاقة بصحَّة المستهلك، شاملةً المطاعم والمخابز والأسواق ومحالَّ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، فضلاً عن معامل الألبان والمخللات والصناعات الغذائيَّة الأخرى".وأوضح أنَّ "الفرق الرقابيَّة أجرتْ أكثر من (323) ألف زيارةٍ تفتيشيَّةٍ للمحالِّ العامَّة و(11.973) زيارةً للمعامل الغذائيَّة، نتج عنها غلق (10.176) محلّاً عامّاً و(599) معملاً لمخالفتها الشروط الصحيَّة، إضافةً إلى إحالة (531) مخالفاً و(9) أصحاب معامل غذائيَّةٍ إلى القضاء".