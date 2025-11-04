العشرات من "الفاحصين" على وزارة الدفاع يتظاهرون في بغداد

وبحسب المتظاهرين، أكملت هذه الشريحة (393) متطلبات كافة من إجراء الفحص الطبي والتدقيق الأمني والتقاطع الوظيفي .وكان رئيس قد وافق على إجراء تعيينهم استنادا الى المادة التاسعة والستين ثانيا من قانون الموازنة، بحسب ممثلي المتظاهرين.