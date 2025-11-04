توجيه حكومي بإيقاف استيراد مواد البنزين والگاز والنفط الأبيض (وثيقة)

ووردت وثيقة لـ ، صادرة من مكتب الى جاء فيها: "بعد الجهود الكبيرة التي استمرت للسنوات الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن تشغيل مصـافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي ولوصول انتاجنا المحلي من البنزين، زيت الغاز (الكاز)، النفط الابيض الى كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك المحلي، وجه رئيس بإيقاف الاستيراد لهذه المنتوجات وعلى وكيل التوزيع وشركة توزيع المنتجات النفطية ضبط الاستهلاك الداخلي وتحويل الفائض للتصدير".