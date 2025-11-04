فيديو.. حريق في مطعم ببعقوبة

وقال مراسل ، ان "حريقا نشب داخل مطعم شعبي في مدينة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته".