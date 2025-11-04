عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا

وقال الناطق الرسمي للمجلس في بيان ورد لـ ، ان " قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاربعاء الموافق ٥ تشرين الثاني، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)".وأضاف ان "هذا القرار يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية التي يستمر دوامها لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".وذكر ان "العطلة جاءت تقديرًا للمناسبة الدينية الجليلة واستذكارًا لسيرة السيدة (عليها السلام) وما تمثله من قيمٍ إيمانيةٍ وإنسانيةٍ سامية".