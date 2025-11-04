الكشف عن طبيعة الانفجار جنوب بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "انفجارا وقع داخل معمل للاوكسجين بالقرب من مدينة بسماية، نتيجة خلل فني".وأضاف انه "لم ترد حتى الان اية معلومات عن تسجيل إصابات او حجم الخسائر التي سببها هذا الانفجار".