مجلس الوزراء يصوت على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان " صوت على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية".وأضاف البيان، "على أن يتم استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من ".