بالفيديو.. ما سببه الانفجار جنوبي بغداد وشهود يؤكدون: سمعنا صوت طائرة

وقال احد الشهود لـ ، "سمعنا صوت انفجار اعقبه صوت طائرة".وأضاف "تم التأكد انه تم استهداف احد مقار الحشد"، لافتا الى ان "المنازل والمحال القريبة تضررت بالانفجار".كما قال شاهد اخر لـ نيوز، ان "منزلي تضرر لقربه من مقر الحشد"، لافتا الى ان "جميع زجاج المنازل القريبة تهشم".