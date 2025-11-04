العراق يشارك في معرض سوق السفر العالمي WTM بنسخته الـ45 في لندن

وتم ذلك بإشراف وحضور ومشاركة والآثار متمثلة بهيئة السياحة العراقية، وعدد من شركات السفر والسياحة والفنادق العراقية من مختلف المحافظات العراقية، حيث خُصص جناح رسمي للعراق في المعرض الذي يُقام من 4 إلى 6 من شهر تشرين الثاني الحالي.من جانبه، بيّن المجاميع السياحية في العراقية مهدي غضبان، أن "الهيئة تعمل على تعزيز دور السياحة العراقية ودعم المشاركات الخارجية في المعارض العالمية من خلال مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المتمثلة بشركات السفر والسياحة والفنادق ورفع اسم في المحافل الدولية".بدوره، أكد شركات السفر والسياحة في أن "معرض لسوق السفر العالمي والمشاركة الفاعلة من شركات السفر والسياحة العراقية ستساهم في تحقيق أهداف ورؤية العراق المستقبلية، وتعزز دور القطاع الخاص العراقي في المجال السياحي عبر تسليط الأضواء على أهم المعالم الأثرية والحضارية والثقافية على أرض ".وأشار الدجيلي إلى أن "الهدف من المشاركة هو إبراز دور العراق في هذا القطاع المهم"، موضحا ان "الرابطة تعمل على زيادة أعداد شركات السفر والسياحة العراقية في المعارض العالمية مستقبلًا، واستقطاب السياح الأجانب إلى العراق".