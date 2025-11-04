التربية توضح آلية اداء الامتحانات الشفوية لطلبة الانتساب

وذكر بيان للوزارة، أن " للتقويم والامتحانات توضح آلية اداء الامتحانات الشفوية بالنسبة لطلبة الانتساب وتؤكد شمولهم بالامتحانات للمواد المشمولة (الشفوية + التحريرية) في يوم بالنسبة للامتحانات الفصلية وقبل أسبوع من بدء الامتحانات بالنسبة لنصف السنة وكما موضح في الأدنى: