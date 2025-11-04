التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس ابتداءً من يوم غد، مشيرةً إلى أن التعطيل سيقتصر فقط على المدارس التي خُصصت كمراكز انتخابية استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل.



وذكرت الوزارة في بيان أن “الدوام مستمر في جميع والأهلية، باستثناء تلك التي حُددت كمراكز انتخابية من قبل المستقلة للانتخابات”.