ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمجلس، انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة بالمحافظة يوم غدٍ الأربعاء، بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)"، مضيفاً أنه "يأتي هذا القرار تقديرًا للمكانة السامية للسيدة (ع) وما تمثله من قدوة إيمانية وإنسانية، واستذكارًا لسيرتها العطرة وما تحمله من قيم التضحية والصبر والثبات على مبادئ ".وأكد المجلس أن "هذه المناسبة تُعد من المحطات الدينية المهمة في وجدان المجتمع، داعيًا إلى استلهام معانيها في تعزيز روح الإخاء والتكافل ونشر القيم الإنسانية النبيلة".