بحوزتهم تصاريح امنية مزورة.. اعتقال متهمين حاولوا سرقة الأنابيب النفطية في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بمتابعة دقيقة من مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن ، وبجهد استخباري وأمني مشترك بين الفوج الأول وأمن الأفراد في ، تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط عجلاتهم التي كانوا يستقلونها، بعد أن تبيّن حيازتهم لتصاريح أمنية مزورة كانوا ينوون استخدامها في محاولة سرقة الأنابيب النفطية".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".