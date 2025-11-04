محافظة النجف تعطل الدوام الرسمي غداً

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، أنه " رئيس قرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء المصادف مستثنيا الدوائر الخدمية والأمنية.وبين ، بحسب البيان، أن "تعطيل الدوام الرسمي جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة (ع) (الرواية الثانية) وإتاحة المجال لأبناء المحافظة لإحياء هذه المناسبة الأليمة على قلوب المؤمنين".