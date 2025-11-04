موظفو مصرف إيلاف الإسلامي في البصرة تحت الإكراه: استقالات جماعية وتهديد بحرمان براءة الذمة

وأفاد الموظفون بأن الإدارة هددتهم بأنه في حال رفض تقديم أو توقيع التعهد، سيتم نقلهم إلى أحد فروع المصرف في محافظات أخرى، مع الامتناع عن تزويدهم ببراءة الذمة في حال تقديم الاستقالة لاحقًا، مما دفع غالبية الموظفين إلى تقديم استقالاتهم وذكر أسباب شخصية فقط.وأضاف الموظفون أنهم بعد إرسال موافقة الإدارة على الاستقالة، فوجئوا بطلب الإدارة منهم البقاء في العمل لمدة 15 يومًا إضافية، وعند رفضهم، جاء الرد من ممثل الإدارة بنبرة تهديد واضحة، مفادها أن الإدارة لن تتدخل في موضوع براءة الذمة، وأن المطالبة بها ستكون من مسؤولية الموارد البشرية فقط، بما يعني أن الموظف إما البقاء في العمل أو مواجهة تأخير في إصدار براءة الذمة.ووصف ناشطون ما حدث بأنه تخبط إداري وقرارات غير مهنية.