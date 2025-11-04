الخطوط الجوية العراقية تُسيّر أولى رحلاتها الداخلية بين بغداد والموصل

وذكر بيان للوزارة، انه "انسجاماً مع توجيهات وزير النقل بتوسيع شبكة النقل الجوي الداخلي بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتجارة بين المحافظات".وأضاف البيان، ان "ادارة ، أعلنت عن تسيير أولى رحلاتها الداخلية من إلى الدولي، اعتباراً من يوم الخميس الموافق (6 تشرين الثاني 2025).وأكد مدير عام الشركة مناف ، وفق البيان، "الانتهاء من جميع التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الرحلات المنتظمة بين والموصل، بالتنسيق مع وإدارة المطار".