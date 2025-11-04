تحالف العزم يكشف تفاصيل مشاريع كبرى في سامراء

وقال التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم ورئيس لجنة قانون عاصمة للحضارة الإسلامية المهندس مثنّى السّامرائي، إلى جانب دولة رئيس ، حفل إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع كبرى ضمن خطة الإعمار في ، بحضور رسمي وأمني رفيع".

وتأتي هذه وفق البيان "المشاريع الاستراتيجية في إطار الجهود الوطنية للنهوض بمدينة سامراء، وتشمل مشروع البنى التحتية والتطويرية المتكاملة للمدينة بكلفة (1.096) تريليون دينار، ومشروع ماء بيجي – الصينية، ومشروع شبكات ومحطات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار في تكريت".

ولفت البيان الى أن " أشاد بجهود المهندس السّامرائي ومتابعته المتواصلة للمشاريع"، مؤكداً أن تعاونه الدائم مع الحكومة أسهم في تذليل العقبات وتسريع انطلاق الكبرى.

ووصل رئيس ، اليوم الثلاثاء، الى قضاء سامراء، فيما أطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع كبرى للبنى التحتية.