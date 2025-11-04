مصرع شاب أثناء صعوده القطار في بابل

أفاد مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، بمصرع شاب أثناء صعوده القطار في محطة بمحافظة .



وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا لقي مصرعه أثناء محاولته الصعود إلى القطار في محطة قطار ".

وأضاف المصدر أن "الشاب كان برفقة صديقه، وكان يستعد للصعود في قطار المسافرين المتجه إلى ، إلا أنه انزلق وسقط تحت عجلات القطار".