المالية تكشف حقيقة حجب "مخصصات الخطورة"

وقالت الوزارة في بيان، "تتابع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات كاذبة، ومن بينها ما تم تداوله مؤخراً حول (صدور قرار يقضي بحجب مخصصات الخطورة البالغة 500 ألف دينار عن منتسبي اعتباراً من الشهر المقبل)".

وأكدت الوزارة أن "هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يصدر عنها أي توجيه أو قرار بهذا الشأن، إذ أن صرف المخصصات مستمر وفق القوانين والتعليمات النافذة دون أي تغيير".



وكانت أنباء اشارت الى صدور قرار يقضي بحجب مخصصات الخطورة عن منتسبي الأجهزة الأمنية.