اعتقال شخص حرق زوجته في النجف

وجاء في بيان للوكالة، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة (استخبارات ومكافحة ارهاب محافظتي وبغداد/ الكرخ) تحكم قبضتها على المتهم الذي قام بقتل وحرق زوجته بوقتٍ سابقٍ".

وأضاف البيان أن "هذه العملية نُفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنت مفارز الوكالة من القاء القبض عليه في محافظة بغداد/ جانب ".