أمانة بغداد تطمئن المواطنين: الوضع المائي مستقر في العاصمة

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الأمانة، عدي الجنديل، للصحيفة الرسمية، إن "أمانة اعتمدتْ إجراءاتٍ فنيَّةً متقدِّمةً لضمان استمرار تصفية المياه الصالحة للشرب وتوزيعها بانتظامٍ بين المواطنين"، مشيراً إلى أنَّ "الوضع المائيَّ في العاصمة مستقرٌّ رغم الانخفاض الملحوظ في مناسيب نهر ".وأضاف أنَّ "الأمانة شرعتْ بتنفيذ إجراءاتٍ استباقيَّةٍ لمواجهة انخفاض مناسيب الماء، بما يضمن استمرار تجهيز بغداد من دون انقطاع، مع تبنّي خطواتٍ عاجلةٍ لتعزيز كفاءة الإمدادات المائيَّة".وكشف الجنديل عن إطلاق حملةٍ توعويَّةٍ لنشر ثقافة الوعي المائيِّ بين المواطنين، مضيفاً أنَّ "الحملة تشمل أيضاً غلق المنافذ غير القانونيَّة لسحب المياه، ومرائب غسل السيارات غير المرخّصة، ومعامل تصفية المياه المخالفة".