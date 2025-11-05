Alsumaria Tv
جمع مياه مهدرة 3 اضعاف الخزين الحالي بـ2% من صادرات النفط.. عن اتفاقية المياه العراقية التركية

محليات

2025-11-05 | 03:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جمع مياه مهدرة 3 اضعاف الخزين الحالي بـ2% من صادرات النفط.. عن اتفاقية المياه العراقية التركية
2,666 شوهد

السومرية نيوز-خاص

لاتزال الأسئلة وعلامات الاستفهام الكبيرة تشغل العراقيين بشأن اتفاقية المياه العراقية التركية، فهذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها على الاطلاق بين العراق وتركيا، المصدر الرئيسي لـ"شريان الحياة" بالنسبة للعراق، فلم يسبق ان وقع العراق اتفاقية مائية مع تركيا الامر الذي تسبب باستمرار ازمة المياه وظهور التوتر العراقي التركي بشأن هذا الملف طوال السنوات الماضية.




طوال العقود الماضية، كان الحديث متوقف عند نقطة واحدة، نقطة تحولت الى عقدة لاتفضي الى حل، تتلخص باعتقاد مختلف عليه بين العراق وتركيا، فبينما يرى العراق ان نهري دجلة والفرات نهران دوليان عابران للحدود، لذلك فإن تركيا ملزمة بتوفير اطلاقات مائية مناسبة للعراق، ترى تركيا عكس ذلك، وأن النهرين تركييين بالكامل لانهما ينبعان من داخل الحدود التركية، وليسا نهران عابران في تركيا وصولا الى العراق.

في هذه النقطة من النقاش توقف الزمن خلال العقود الماضية، لكن يبدو ان الحكومة العراقية اكتشفت ان هذا الامر لم يعد يجدي نفعا، فالمسألة بقيت جدلية، وتناقص المياه والجفاف بدأ يكبر في العراق دون خطوة الى الامام، وبذلك قررت بغداد ولأول مرة ان تتجاوز الاعتقاد الجدلي الذي لم يعد يجدي نفعا كما يبدو.


مسألة الاتفاق على حصص مائية محددة، ينظر اليها على انها غير منطقية، فتركيا لن تتعهد برقم محدد من الاطلاقات المائية للعراق في معاهدة طويلة الأمد، لانها لا تعلم ما الذي سيحصل بعد عام من الان، وكم ستنقص الإيرادات المائية لديها أساسا، وكم سيستمر انحباس الامطار، فمن غير المنطقي ان تتعهد تركيا بـ500 متر مكعب بالثانية من الاطلاقات على سبيل المثال، وبعد سنوات يصبح كل ما يردها من دجلة والفرات لا يتجاوز الـ400 متر مكعب بالثانية على سبيل المثال.

لذلك، لم تتضمن اتفاقية المياه بين العراق وتركيا أرقاما محددة عن الاطلاقات المائية، بل ان الاتفاقية الموقعة قبل أيام هي "الية تمويل اتفاقية سابقة"، الاتفاقية الاطارية لادارة المياه التي وقعها السوداني مع اردوغان العام الماضي، فالحكومة العراقية يبدو انها وجدت منفذا مختلفا لاقناع تركيا بتوفير اطلاقات مائية جيدة دون ان تطلب منها ذلك او ان تثبت الامر في معاهدة مكتوبة، فالاستراتيجية ذهبت نحو تشغيل شركات تركية في مشاريع مائية بالعراق، لذلك ولاتمام الامر جيدا، ستكون تركيا ملزمة باطلاق كميات من المياه تسمح بتشغيل المشاريع التركية المنفذة في العراق، فالاتفاقية الاصلية تتضمن إدارة المياه وتحسين البنى التحتية المائية وتنفيذ السدود، وكل ذلك ستقوم به شركات تركية، اما الية التمويل التي تم توقيعها قبل أيام، فهي تضمن ان تتحول أموال النفط المصدر الى تركيا، الى شركات تركية أخرى تنشئ المشاريع المائية في العراق.

تستورد تركيا من العراق حوالي 90 الف برميل يوميًا من النفط الخام من اصل حوالي 700 الف برميل يوميا تستوردها تركيا من دول العالم المختلفة، وتوفر هذه الكميات العراقية من الصادرات، بين 1.5 الى 2 مليار دولار سنويًا، بالمقابل يحتاج العراق حوالي 40 سدا من سدود الحصاد المائي، وهي سدود صغيرة لا تتجاوز سعتها ملايين المترات المكعبة، ومهمتها حفظ مياه الامطار والسيول فقط، ولا تنصب على الأنهر الكبيرة، لذلك فإن كلفتها تكون قليلة، فعلى سبيل المثال افتتحت كردستان قبل اشهر سد حصاد لم تتجاوز كلفته الـ4 ملايين دولار، واذا ما احتسبنا معدل كلفة سدود الحصاد التي يحتاجها العراق في احسن الأحوال عند 5 ملايين دولار للسد الواحد، فهذا يعني ان كلفة الـ40 سدا التي يحتاجها العراق ستبلغ 200 مليون دولار فقط، أي تعادل صادرات العراق من النفط الى تركيا لمدة 40 يومًا فقط، او بعبارة أخرى فإن كمية النفط التي يصدرها العراق الى تركيا يوميا، تكفي لانشاء سد حصاد مياه يوميًا.

لذلك، فإن إيرادات النفط المصدر من العراق الى تركيا البالغة اكثر من 1.5 مليار دولار، ستكون كافية لانجاز سدود الحصاد وعشرات المشاريع الأخرى لتحسين البنى التحتية المائية، وكل ذلك للحفاظ على ضائعات وهدر مائي سنوي كبير من العراق، فعلى سبيل المثال، يفقد العراق حوالي 10 الى 14 مليار متر مكعب سنويا نتيجة التبخر والاطلاقات الى البحر لدفع اللسان الملحي وسقي المزروعات بالغمر وليس بالتقنيات الحديثة، وهذه الكمية لوحدها تعادل حوالي 3 اضعاف الخزين الحالي البالغ 4 مليار متر مكعب.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
Play
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
Play
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Play
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Live Talk
Play
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
Play
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
