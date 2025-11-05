العدل تعلن حصيلة جديدة للمفرج عنهم بقانون العفو العام

وقال المتحدث باسم الوزارة، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "عدد المطلق سراحهم جراء شمولهم بقانون العام بلغ 10213 منذ بدء تنفيذ ولغاية الأول من تشرين الثاني الحالي".وأضاف أن "عمليات الإفراج بقرارات أخرى شملت 2780 مسجوناً إثر انتهاء فترات محكوميتهم أو نتيجة للإفراج الشرطي أو عمليات إعادة المحاكمة".وتابعت ان "المدانين في جريمة غير مشمولين بقانون العفو العام"، مشيرا الى أنهم "تقدموا بطلبات الى لإعادة محاكمتهم، وما زالوا بانتظار إعادة التحقيق"