خطة لانهاء المدارس الطينية في العراق

وقال في بيان تابعته ، انه "تم الوصول الى مشارف إغلاق ملف مشروع الوزارة رقم واحد بعد إنجاز أكثر من (250) مدرسة لو لا قلة التخصيصات المالية"، لافتا الى انه "تم افتتاح (33) صرحا تربويا جديدا في وعدد من المحافظات ضمن المشروع".وأعرب الوزير، عن "اعتزازه بالجهود التي بُذلت لاحراز التقدم الملحوظ الذي شهده ملف الابنية المدرسية، منذ تسنمه الحقيبة الوزارية".وأضاف، أنه "تم بناء أكثر من (1900) مدرسة، وترميم وتأهيل أكثر من (3700) بناية تربوية، جاءت ثمرة عمل دؤوب متواصل على وفق جدول حكومي دقيق بغية إنهاء ملف المدارس الطينية والكرفانية، بشكل ينسجم مع رؤية الدولة في إصلاح البيئة التعليمية وتوفير بيئةٍ دراسيةٍ آمنةٍ".وأوضح البيان، أن " شهدت اليوم افتتاح مدرستين ضمن مشروع ، فيما قصت شريط مدرسةٍ جديدةٍ ممولةٍ من القرض ".