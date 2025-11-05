تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام

وقال في منشور تابعته ، ان "النموذج الأوروبي (ECMWF Seasonal Forecast) اظهر في أحدث إصدار له استمرار الإشارات الإيجابية لهطول أمطار أعلى من المعدل العام خلال شهري كانون الأول/ 025) وكانون الثاني/2026 المقبلين، وذلك على مناطق واسعة من وشمال "..واضاف ان "هذه التوقعات تتطابق مع مخرجات التحديثات السابقة التي أشارت إلى نشاط منظومة جوية رطبة قادمة من شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر، ترفع فرص الأمطار فوق المعدلات الطبيعية، خصوصاً في جنوب ووسط وغرب البلاد".وتوقع "أن تتخلل الفترة موجات من المنخفضات المتوسطية المرفقة بجبهات هوائية باردة ورطبة".