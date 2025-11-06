مسودة قانون لتخفيض غرامة "تقسيم المنازل" من 5 ملايين دينار الى نصف مليون فقط

وقال عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لاعداد المسودة ، إن "المجلس ومن أجل تخفيف الغرامة المفروضة على العقار المقسم إلى مساحات صغيرة والذي تجري عليه أكثر من عملية بيع وشراء، صوت على قرار محلي لتخفيض مبلغ الغرامة في هذه الحالة من أربعة أو خمسة ملايين دينار، إلى 250 أو 500 ألف دينار فقط".وأضاف أن "القرار يتضمن أن يتم دفع الغرامة مرة واحدة فقط عند أول عملية بيع وليس في كل مرة تجري فيها الحركة على هذا العقار"، مشيرا إلى أن "المجلس وبناء على ذلك، شكل لجنة مشتركة مع وأمانة العاصمة إضافة إلى ممثل عن اللجنة التنسيقية بين المحافظات، لإعداد مسودة قانون ملزم للجهات المعنية".وأوضح أن "اللجنة المشكلة، ستعمل على دراسة القرارات والقوانين النافذة التي تخص عمليات البيع والشراء لتغييرها بتشريع برلماني أو بقرار من ، لاسيما أن أغلب قوانين هذا القطاع قديمة تعود إلى المنحل، وقد أثبتت عدم شرعيتها في خضم التطورات الحاصلة في مجال العقارات في البلاد لاسيما العاصمة "، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالقرارات القديمة كي لا تتعارض مع ما يتطلبه واقع الحال من حلول"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.