قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي على أبواب البرلمان بعد استكمال تدقيقه في المالية

وبيّن عضو اللجنة، النائب ، أن "القانون يتضمن معالجات جوهرية تتعلق بالرواتب وسنوات الخدمة والعمر التقاعدي والامتيازات الخاصة برجال الأمن الداخلي"، مؤكداً أنه "سيعيد التوازن والعدالة لشريحة قدمت تضحيات كبيرة في سبيل استقرار البلاد وأمنها".وأشار، إلى أن "المجلس مازال أمامه الوقت لاتخاذ قرارات مهمة، خاصة أن جلسات النواب ستستمر وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يوفر الوقت الكافي لأعضاء البرلمان للتصويت على المشاريع المهمة".ولفت، إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية يداهمها الوقت في ظل وجود نحو وأربعين جاهزاً للتصويت تمت قراءتها أولى وثانية، ما يتطلب تكثيف الجهود داخل لإقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي".ودعا السلامي، جميع النواب إلى "عدم الانشغال بالحملات الانتخابية على حساب واجباتهم التشريعية"، مؤكداً أن "العمل النيابي الحقيقي يتمثل في إقرار القوانين التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مع الإشارة إلى أن رئاسة المجلس – برئيسها ونائبيه – قد وافقت على إدراج هذه القوانين ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت".وأشار، إلى أن "تشريع قانون الخدمة لقوى الأمن الداخلي سيسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والوظيفي داخل المؤسسة، ويعدُّ خطوة ضرورية لإنصاف من قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن".