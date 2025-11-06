الآثار ترشّح أربعة مواقع تاريخية لمشاريع دولية لحمايتها من التغير المناخي

وقال الصيانة والحفاظ على الآثار في الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ، إن "الهيئة تعمل بالتنسيق مع لجنة التغير المناخي برئاسة المستشار الدكتور المفتي، على ترشيح أربعة مواقع أثرية هي: عكركوف، والباب الوسطاني، وكنيستا كوخي والقصير، بهدف إدراجها ضمن برامج الدعم الفني والمادي التي تشرف عليها المنظمات الدولية المعنية بالتراث".وأضاف أن "الهدف من الترشيح هو الحصول على دعم تقني وتمويلي يسهم في صيانة هذه المواقع والمحافظة عليها بوصفها جزءاً مهماً من الإرث الثقافي والسياحي للعراق"، مبيناً أن "العمل جارٍ حالياً على إعداد الجداول التخمينية والدراسات الفنية اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح، تمهيداً لرفع الملفات إلى الجهات الدولية المختصة".وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحاً أن "العوامل البيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية ومعدلات الرطوبة العالية صيفاً وشتاءً، تترك آثاراً سلبية مباشرة في المعالم الأثرية في مختلف المحافظات".وأشار إلى أن "ترشيح هذه المواقع سيمثل إضافة نوعية للحضور الدولي للعراق في مجال حماية التراث الإنساني، ويؤكد التزامه بالاتفاقيات والمعايير العالمية ذات الصلة"، لافتاً إلى أن "إدراج المواقع ضمن البرامج الدولية سيُسهم في جذب الباحثين والسياح والمهتمين بالتراث، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز فرص التنمية للمجتمعات المحيطة بها".