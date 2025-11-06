مصرف الرشيد يوضح سبب تأخر صرف رواتب موظفي عقود نينوى

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن سبب تأخر صرف الرواتب يعود إلى عدم استكمال البيانات المطلوبة من قِبل المحافظة.وأكد المصرف أن إجراءات الصرف تعتمد على وصول البيانات مُكتملة وفق الضوابط المعتمدة، مشدداً على أنه غير مسؤول عن التأخير الحاصل؛ كون الموضوع مرتبطاً بالجهات المعنية في المحافظة.