السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث – عاجل

– محليات



أعلنت ، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط / الدور الثالث، للعام الدراسي 2024-2025.

اضغط هنا رابط النتائج: يذكر ان صوّت سابقاً، بالموافقة على إجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف الدراسية المنتهية، وتشمل الصف السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي.